"¿Me puede explicar por qué hay gente que cree que la libertad es mala? ¿Cuál es el problema de ampliar el menú de opciones? Es como, no es como que usted, digamos, va al avión y le dicen ´pasta o pollo´ y en otro avión tiene pasta, pollo, carne, lácteos, verduras, y usted dice: 'No, no, no, yo solo quiero pasta o pollo'. Bueno, elija pasta, pollo, ponga lo que quiera, pero deje que los otros, si quieren carne, lácteos, lo que quieran, ¿cuál es el problema? ¿Se puede ser tan obtuso en la vida?", dijo Javier Milei.

En un exaltado tono, el Presidente respondió con ese ejemplo al periodista Gabriel Anello, en relación a habilitar la privatización de los clubes de fútbol por Decreto.

A través del Decreto 730/2024, publicado hace diez días en el Boletín Oficial, el gobierno avanza con las sociedades anónimas deportivas, lo que cambiará nuestro fútbol para siempre y lo volverá un negocio de lucro, donde los hinchas dejarán de tener injerencia.

Milei quiere intervenir la AFA

El Jefe de Estado no descartó avanzar en la intervención de la Asociación de Fútbol Argentino.

El estatuto de la AFA “no está por encima de la Constitución Nacional ni del Gobierno”, dijo y agregó: “Yo voy a avanzar en la agenda de la libertad. Digamos, la AFA no está por encima de la Constitución Nacional, la AFA no está por encima del Gobierno Nacional. Digo, que a mí alguien me explique por qué la libertad es mala”.