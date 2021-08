Para Luis D'Elía no hay zonas grises. Él suele dar definiciones tajantes sobre las cosas y no le tiembla el pulso cuando se refiere a hechos con los que no concuerda, aunque sean de su mismo espacio político.

Así fue que calificó de "una cagada" lo que ocurrió con la foto del cumpleaños de Fabiola en la Residencia de Olivos, e incluyó el pedido de disculpas del Presidente por lo sucedido.

Pero también lo es para defender a los gobiernos nacionales y populares, como le demostró a Alejandro Fantino cuando le sugirió la posibilidad de que Cristina vaya presa en el futuro.