Claro que los delitos no se transfieren por contacto familiar y el mismo Hugo Alconada Mon tuvo que salir a aclarar que no tiene relación con ese hombre.

Pero es difícil creerle si se lee su libro donde se dan detalles de la reunión que sólo le podría haber dado alguien que estuvo en la misma.

La senadora Di Tullio consideró que Alconada Mon tendrá que ir a la Justicia a dar explicaciones, pero además dejó en claro que le resulta extraño, o en realidad no tanto, que el escándalo de esta mesa judicial no aparezca en los diarios o que le den muy poco espacio. Y también lamentó que la oposición no estuviera presente en el recinto para discutir el tema.

Además pidió el juicio político al jefe de los fiscales bonaerenses Conte Grand.

A pesar de la "aclaración" de Alconada Mon las redes hablaron de su tío.

Pero la Senadora Di Tullio no sólo habló de Hugo ALconada Mon en su discurso.