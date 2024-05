Juan José Aranguren, exministro de Energía en la gestión de Mauricio Macri, lanzó picantes declaraciones en el programa Opinión Pública durante una entrevista con el periodista Jairo Straccia.

Al momento de abordar el impacto negativo que provocan la quita de subsidios en las tarifas de energía y gas, Aranguren se mostró en sintonía con el plan motosierra de Milei.

Sin embargo, se refirió a la personalidad del presidente para avanzar con esas medidas. “Como Milei no tiene ningún tipo de vínculos, no tiene ancla, no tiene amigos, no tiene familia. No tiene a nadie que le pueda decir 'tengo alguna razón para hacer las cosas de alguna manera u otra', y se le da cuerda libre a quien está implementando las cosas desde el punto de vista de la economía o la reforma del Estado".

En ese sentido, cuestionó a Mauricio Macri por no haber avanzado en un plan similar: “Es probable que ahora Mauricio Macri se esté dando cuenta que hay cosas que tendría que haber hecho distinta cuando fue administrador”.

El exfuncionario, en tanto, recordó que él había intentando implementar un programa similar y expuso una charla que tuvo en aquella oportunidad con el Jefe de Gabinete en la era Cambiemos, Macros Peña.

"Teníamos una reunión para definir las tarifas, yo dije lo que teníamos que hacer, alguien me dijo: 'Juanjo, a nosotros no nos votaron para que demos pálidas'. Yo creo que eso es un grave error. A vos te votan para que hagas lo que tenés que hacer", comentó Aranguren.