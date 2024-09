En Argenzuela, el programa que conduce Jorge Rial por C5N, hace unos días que están haciendo la parodia de una novela llamada ‘Libertina’ y que básicamente todo transcurre alrededor de la diputada de La Libertad Avanza y sus operaciones políticas.

El segmento mezcla un poco de realidad con mucho de ficción y humor pero como ya ha quedado demostrado el sentido del humor no es una característica de la derecha, mucho menos de los libertarios.

Lilia Lemoine quiere prohibir que la novela salga al aire lo que no hace más que confirmar que mucho de lo que ahí se muestra es cierto, porque de no serlo no le molestaría.

Al parecer la diputada cosplayer tiene la libertad de decir cualquier cosa que se le ocurra contra sus adversarios e incluso contra legisladores y funcionarios de su propio partido pero cuando se habla de ella intenta interponer a la Justicia para censurarlo mostrando una actitud fascista.