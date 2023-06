"Yo no tengo ningún problema de entrar al choque", amenazó un comisario a los manifestantes en Jujuy que se movilizaron contra la reforma constitucional del gobierno de Gerardo Morales que prohíbe el derecho a la protesta y perjudica a los pueblos originarios en su reclamo de tierras.

En las últimas horas en las redes sociales se difundió un video de un comisario jujeño amenazando a los manifestantes minutos antes de la violenta represión que se desató en Puermamarca.

"Ustedes no tienen derecho. Ustedes no son autoridad, acá la autoridad somos nosotros. Yo no tengo ningún problema de entrar al choque. Es más me encanta el quilombo", aseguró el comisario, con un arma en la cintura, a las personas que se movilizaron contra la reforma constitucional del gobierno de Gerardo Morales que prohíbe el derecho a la protesta y perjudica a los pueblos originarios en su reclamo de tierras.

"Cuando se sueltan a las fuerzas de seguridad esto termina mal. Sabían que estaba siendo grabado y aún así tiene el tupe de amenazar con el uso de la fuerza del Estado", advirtió el periodista Diego Gabriele en Debate Abierto.

"El uso de la fuerza es del Estado no de ese comisario que, rompiendo todo protocolo y cualquier forma de accionar policial, amenaza de una forma tan violenta. Ese irresponsable armado está avalado por un discurso que baja de la política", agregó el periodista.