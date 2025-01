Guillermo Moreno no deja de asombrarse sobre el poco conocimiento de la economía que tiene Javier Milei a pesar de tener el título por haber estudiado en la Universidad de Belgrano.

Según Moreno cualquiera con conocimientos mínimos que lea los artículos de Milei puede darse cuenta de que las causalidades que manifiesta en sus artículos están erradas.

“Que no sepa de macroeconomía siendo anarquista se entiende porque no tiene por qué haberse formado en lo que no cree y claramente no cree en los Estados” pero agregó que uno podía presuponer que Milei sabía de microeconomía, cosa que quedó absolutamente desmentida en su artículo sobre el rumbo de la economía argentina en 2025.