“Milei es nuestro Elon Musk” dijo Guillermo Francos sin ponerse colorado y robándole a Alejandro Fantino la exclusividad de hacer comparaciones estúpidas.

Para Francos, Milei es Musk porque "quiere cambiar el mundo, quiere un mundo distinto". Tal vez Francos no reparó en que “querer cambiar el mundo” no necesariamente es algo positivo. De hecho Adolfo Hitler quería hacer lo mismo y no es de los personajes mas queridos en la historia de la humanidad.

El ministro incluso contó como algo positivo que Kristalina Georgieva quiso sacarse una foto con el, como hace con todos los mandatarios con los que se reúne pero esta vez con algo de consumo irónico.

Aunque las comparaciones sean odiosas es cierto que Elon Musk construyó un imperio desde la nada, conquistó el espacio con su compañía SpaceX y es el director de la mayor compañía de autos eléctricos entre otros muchos logros. Milei por su parte está tratando de construir un canil para sus hijos de cuatro patas desde hace 2 meses.