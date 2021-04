El empresario de espectáculos musicales y exdirigente de Independiente, Daniel Grinbank, contó algo que pocos sabían sobre Mauricio Macri y que lo pinta entero. Fue la conversación que mantuvo con el ex Presidente en 2004, en el marco de la tragedia de Cromañón.

"Cuando ocurre Cromañón, yo lo conocía mucho a Omar Chabán que era un inconsciente como empresario. Con Aníbal Ibarra, que era jefe de Gobierno en ese entonces. (..) Termina su conferencia de prensa y me llama por teléfono Mauricio Macri”, señaló entrevistado en FM Con Vos.

"Vos sos un boludo, no te das cuenta que (Ibarra) es un cadáver político”, le dijo Macri sobre Ibarra. A lo que Grinbank le contesta: “Mauricio, ¿Vos me estás diciendo que querés especular con 200 muertos por un fin político?"

Al pasar el fragmento de la entrevista, el conductor Pablo Duggan no escondió su bronca con el dirigente del PRO. "Terrible lo que cuenta Girnbank. No se olviden que gracias a esa tragedia, Macri termina encaramándose en la jefatura de Gobierno. Quién sabe si al día de hoy no está Juntos por el Cambio especulando con la cantidad de muertos de esta pandemia"-

"No tengo dudas que están contando los muertos para hacer campaña", denunció el periodista de Radio 10. "Usan a los muertos, como usaron los de Cromañón", sintetizó.