El foro del periodismo hegemónico, más conocido como FOPEA, decidió realizar un reclamo público al gobierno nacional asegurando que no había equidad en la elección de los periodistas que acreditados en Casa Rosada, para que "puedan hacer su tarea sin restricciones ni presiones políticas", dando a entender que existen presiones.

Pero Gabriela Cerruti no lo dejó pasar y no sólo les explicó el cargo que ocupa sino que dio detalles de cómo se realizan las conferencias. Pero más importante aún se lamentó que el Foro no haya consultado a la fuentes antes de publicar su reclamo.