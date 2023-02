La nueva pelea interna que envuelve a varios dirigentes del PRO se desató por las polémicas declaraciones de la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien propuso enviar al Ejército a controlar la situación de seguridad en la ciudad de Rosario.

Para objetar esa postura, Florencia Arietto, puso como ejemplo el caso de Santiago Maldonado. "El Estado no puede ir dejando muertos en cada desalojo", sostuvo Arietto en declaraciones televisivas.

Por este motivo, desde el PRO salieron a cruzarla con dureza.

A su vez, Silvina Giudici, ex funcionaria de Mauricio Macri, sostuvo en redes: "Un día Halcón, otro paloma. Piedra libre, para los que juegan de un extremo a otro sin ponerse colorados. Eso sí. No vale mentir. Recuerdo cuando pedías entrar con el ejército en Mascardi. Así no vale Florencia Arietto". Y adjuntó un video mostrando contradicciones de la abogada.