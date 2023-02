Claramente mal asesorados jurídicamente pero con la venia del gobierno de la Ciudad, una productora puso un coqueto cartel en Parque Chas desde el que avisa que se está filmando una obra audiovisual y aclarando que por el simple hecho de circular por la zona se está prestando consentimiento para el uso de la imagen a perpetuidad.

Además aseguran que se renuncia a cualquier tipo de reclamo contra la productora Non Stop Digital, y como si toda esta paparruchada jurídica no fuera suficiente aclaran que “en caso de no estar de acuerdo, por favor no circule por esta zona” como si un lugar público hubiera sido “rentado” a una productora privada.

La única manera de ceder los derechos de imagen de una persona para ser utilizados en una filmación de este tipo tiene que ser por escrito y constando firma, aclaración y número de documento. Y además deben pagarle por esa participación.

Más allá de que el cartel y sus advertencias o posibles consecuencias no tiene absolutamente ningun tipo de valor legal, las redes reaccionaron y no de la mejor manera.