Claramente no fue lo que quiso decir porque si bien es absolutamente cierto que por ejemplo el sur de la Ciudad está olvidado y necesita urgentemente más obra pública, ese es un concepto que no está o al menos no debería estar en el discurso de un libertario.

Si Javier Milei viera esto seguramente no se pondría muy contento ya que el sugiere un achicamiento abrupto del Estado y al parecer su candidato admite que hace falta más y no menos estado en la Ciudad.

En cuanto lo dijo Marra se corrigió y miró afuera de cámara como pidiendo disculpas a sus asesores que seguramente estarían ahí con la boca abierta y sin poder creer lo que acababa de decir.