Cada vez más solo. Día que se muestra, día que Javier Milei pierde apoyos. Y no sólo en la política. Ahora fue Érica García la que salió a despegarse del polémico candidato a presidente.

“Chicos lamento decirles que después de ver la entrevista de Trebucq a Milei, decido no seguir apoyándolo. No necesito explicar nada, simplemente véanla. No sé cómo seguirá esto, que tengan buenas noches”, sinceró la cantante.

Durante la entrevista, el candidato libertario cometió una serie de excesos y exabruptos. Son señales de que no está en el mejor de los momentos.

Como no podía ser de otra manera, la decisión de García despertó aplausos y controversia en las redes.