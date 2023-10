“Cuando la Patria está en peligro, todo está permitido salvo no defenderla” citó Patricia Bullrich a José de San Martín antes de leer un extenso comunicado de 11 puntos en el que trata de justificar por qué apoya a un candidato que no sólo la trató de “montonera asesina” sino que varias de sus propuestas se chocan con las del ex partido hasta ahora conocido como Juntos por el Cambio.

La postura de Patricia Bullrich y Luis Petri fueron realizadas a título personal, según se encargaron de explicar, pero a juzgar por las declaraciones de los líderes del radicalismo marcan un quiebre en Juntos por el Cambio que podría significar el fin de esa coalición.

Bullrich explicó que se reunió con Javier Milei y que se pidieron disculpas por las agresiones mutuas durante la campaña que llegaron a la denuncia penal cuando Milei la acusó públicamente de “poner bombas en jardines de infantes”.

La exministra de Seguridad parece estar dando sus últimos pasos en política y a pesar de tratar de justificarse lo cierto es que no representa ni siquiera a sus votantes que el 22 de octubre eligió una opción de derecha que no era La Libertad Avanza.

Cuál es la posición de Luis Petri

Más allá de no haber hablado demasiado, Luis Petri también apoyó públicamente la candidatura de Javier Milei en contra de la opinión de su propio partido de origen, la Unión Cívica Radical, de donde se espera que sea expulsado.