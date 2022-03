En medio de la "Guerra contra la inflación", Cerruti y Tetaz ya se enfrentaron en Twitter

Gabriela Cerruti y Martín Tetaz protagonizaron un fuerte cruce con relación a los anuncios formulados el viernes por Alberto Fernández, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para combatir el proceso inflacionario.

En su cuenta personal, la vocera presidencial ponderó las palabras del Jefe de Estado con un tuit: “El presidente @alferdez presentó un plan de acción para combatir la inflación y así garantizar que la cadena de abastecimiento se cumpla y asegurar que los precios sean accesibles para las familias argentinas. Nadie se salva solo”.

Sin embargo, el diputado nacional de Juntos por el Cambio le cuestionó por la misma red social: “No, @gabicerru, el Presidente no presentó ningún plan. Anunció un ‘fondo de estabilización’ de un solo precio de la economía y la convocatoria a una ‘mesa de diálogo. No anunció nada en materia de política monetaria ni cambiaria La inflación la causan ustedes. A propósito”.

En tanto, la respuesta de Tetaz motivó un nuevo mensaje de Cerruti, quien no dudó en pasar a la ofensiva: “Iba a contestar seriamente. Pero la parte de ‘a propósito’ no me lo permite. Preguntale a @mauriciomacri que te resuelve la inflación y la deuda en un minuto. Y nos dejó el país con 54% de inflación y 45 mil millones de dólares de deuda. A propósito?”