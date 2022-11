El diputado macrista Gerardo Milman rechazó la acusación de Cristina Kirchner en el marco de la investigación que sigue la Justicia por el intento de asesinato del que fue víctima el 1° de septiembre pasado. “Está viendo una película de ficción”, se defendió hoy Milman en diálogo con radio Mitre.

“La verdad es que yo fui viceministro de seguridad de Patricia Bullrich y en su momento vivimos el caso Maldonado y vimos durante meses que se juntaron en plazas multitudinarias porque un testigo decía que había visto con binoculares cómo lo habían desaparecido gendarmes; ese falso testimonio hizo que muchos argentinos creyeran que había desaparecidos, con la connotación que eso tiene para la Argentina”, dijo Milman, recordándole a la audiencia que no es la primera vez que está involucrado en algo, por lo menos, turbio.

“En este caso el falso testigo es un ex legislador de Santa Fe, asesor de un diputado de La Cámpora, que estaba sentado con otra persona, aparentemente un familiar de él, que dice que no escuchó nada sobre lo que yo supuestamente dije”. Tal vez habría que aclararle en este punto al Diputado que quien debe determinar la veracidad o no de un testigo es la Justicia y no el acusado y que en la misma declaración del testigo él aclaró que su acompañante estaba prestando atención al televisor.

El testigo al que alude Milman es Jorge Abello, asesor del diputado nacional Marcos Cleri. Según surge del expediente, el 23 de septiembre se presentó ante la jueza María Eugenia Capucheti y contó que dos días antes del atentado contra Cristina Kirchner escuchó al legislador en un bar pronunciar la frase “Cuando la maten, yo estoy camino a la Costa”.

En tanto la Vicepresidenta denunció en sus redes sociales que la Justicia desestimó las pruebas e intenta “paralizar y boicotear” la causa.

Milman siguió: “Sí es verdad que fui a Pinamar y volví a Buenos Aires el 1° de septiembre al mediodía. El atentado se produjo en horas de la noche, es decir, cuando se realizó el desgraciado atentado yo estaba en Buenos Aires”. Según consta en la causa hubo al menos dos oportunidades anteriores en las que la vida de Cristina estuvo en peligro pero que no se concretaron por diversos factores.

Lo que debería hacer el diputado Gerardo Milman si realmente no tiene nada que ocultar es presentar su telefono y el de sus “asesoras” para que sean peritados, aunque con el paso de los días resulta difícil pensar que no hayan eliminado las posibles pruebas.

Ambas mujeres mintieron cuando fueron a declarar como testigos por lo que se debió haber suspendido la indagatoria y deberían aber sido imputadas por falso testimonio.