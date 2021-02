Alberto Fernández Prensa on Twitter

Desde Méxcio, el presidente llamó a trabajar "unidos para lograr la igualdad en América Latina", a respetarse "en las diferencias" y en "el pensamiento del otro" en la diversidad.

Alberto Fernández pidió que "nazca un nuevo plan para la América toda" que termine con la pobreza y la desigualdad.



El jefe de Estado se pronunció de ese modo al participar en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, junto a la primera dama, Fabiola Yañez, del acto central por los 200 años de la Independencia de México.

Fernández fue invitado especialmente por su par Andrés Manuel López Obrador, quien encabezó el evento. Con nuestro presidente también estuvo el canciller Felipe Solá.

"Continúan hoy las disputas entre los que quieren conservar el orden establecido, que acorralan con medios que antes no existían", expresó; al tiempo que llamó a proteger a "los más humildes, los que menos tienen, para fortalecer una igualdad que en América Latina no existe".



El Presidente aseguró que no es un sueño "sacar de la pobreza" a los ciudadanos de la Patria Grande y pidió recordar a los grandes próceres de Latinoamérica que lucharon por "la independencia y la igualdad".

Asimismo, manifestó que Argentina y México tuvieron "tiempos parecidos para lograr la independencia del imperio español, con muertes injustificadas", y recordó a las fuerzas conservadoras, reacias al cambio y la transformación, con las que tuvieron que enfrentarse hombres y mujeres como Juana Azurduy, Manuel Belgrano, José de San Martín y Martín Miguel de Güemes.