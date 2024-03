“El pueblo se está cansando de los caranchos mediáticos que lucran con las desgracias”, escribió el economista Sergio Chouza en las redes sociales, al postear una crítica hacia la señal de noticias LN+ por su cobertura sobre las inundaciones que afectaron la zona del AMBA en los últimos días.

El posteo de Chouza estuvo vinculado al fuerte temporal que azotó a la provincia de Buenos Aires afectó a varias localidades. En su mensaje, publicó un video con quejas de vecinos contra los periodistas por su tendenciosa cobertura.

Por este motivo, y a partir de la frase escrita por Chouza sobre “caranchos mediáticos”, el periodista Esteba Trebucq lanzó un duro descargo.

“Sergio, acabo de ver esto. Muy pocas veces respondo. Pero vos bien sabés quien soy (más allá de que pensemos distinto), porque cada vez que me ves personalmente me agradecés por las entrevistas y te ponés a charlar. Hemos hablado bastante. Siempre me pareciste un tipo piola”, aclaró de entrada Trebucq.

Y siguió: "La última vez que te vi me dijiste: "desde que ganó Milei, ya me gané un auto". Habían pasado 48 horas de las elecciones. Me mostraste cómo habían subido las acciones desde tu compu y me constante que te habían dado un buen rédito. Te vi contento. No entiendo porque esta agresión innecesaria e injustificada. Quiero seguir pensando que sos un tipo piola. Reflexioná".

“No sabés cuánto lo siento si a vos no te gusta que alguien critique la línea editorial y el sesgo de La Nación Más. Yo lo voy a seguir haciendo. ¡Viva la libertad, carajo! 😉”, contestó Chouza.