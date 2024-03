"Hay gente que hace muy bien ese trabajo, del populismo periodístico, yo no lo sé hacer", lanzó en su editorial de este lunes Marcelo Longobardi y cargó contra los medios y conductores que ofician de voceros del presidente Javier Milei.

Longobardi, reconocido opositor del kirchnerismo, estalló contra el gobierno de Javier Milei y trató de "chupamedias" a los periodistas de LN+ desde Radio Rivadavia al cuestionar la lógica binaria de la política argentina que se repite en los medios.

"Si no te gusta Cristina, tenés que ser amigable con Milei. Y si no sos amigable con Milei ,entonces son un hijo de tu madre. Esa lógica binaria, primitiva, no me va", afirmó.

Además, cargó duro contra sus colegas: "No estoy acá para hacer de chupamedias ni de exégeta del Gobierno. Para eso pongan La Nación + o escúchenlo a Feinmann, que a eso se dedican. No es mi caso, ni lo va a ser".