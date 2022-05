Dentro del amplio grupo de conductores, periodistas, comunicadores y famosos a los que decidió atacar Alfredo Casero después de su brote en el programa de Majul, también entró el Dipy aunque es raro incluírlo dentro de alguna de las categorías anteriores.

Tal vez por una cuestión de celos o tal vez porque hay algo más entre ellos Casero se había metido no sólo con el conductor de Radio Rivadavia sino también con la madre de su hijo, lo que provocó la reacción del amigo de Viviana Canosa.

El Dipy no se guardó nada, se burló de que Casero no tenga presentaciones en su agenda y hasta se mofó de que lo hubieran elegido a él y no al ex Cha cha cha, para la conducción radial.

Claramente Dipy y Casero desplazaron a Juan Acosta pero si en lugar de unirse se enfrentan nos seguirán dando este tipo de material.