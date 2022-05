El actor Alfredo Casero, ferviente defensor del gobierno de Mauricio Macri, volvió a generar un escándalo. En esta oportunidad, se enojó con el periodista Luis Majul en su programa de televisión.

Enfurecido y exaltado, entre gritos y amenazas, Casero arremetió contra el personal del canal LN+: "Los periodistas y los políticos se están llevando todo", dijo.

"Estás molesto conmigo y no me molesta, pero yo se los tengo que decir", arrancó Casero. A Majul, en ese instante, se le ocurrió la fatal idea de imitarlo en vivo. Ese gesto, desembocó en el ataque de furio del creador de "Cha, Cha, Cha".

"Y no me tomés por pelotudo, porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandelas por todos lados", le dijo a Majul. "Ustedes periodistas que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata. La gente está en la calle y siguen viendo si está bien o no está mal que esa persona esté ahí. Ustedes también tendrían que sacar a esa gente de ahí porque los políticos no pueden", lanzó a los gritos.