Se extiende el revuelo que desató la polémica la salida de Viviana Canosa de A24 y se suman opinione en torno a la libertad de expresión.

A contramano de lo marcado por Viviana Canosa en su descargo, Edi Zunino utilizó la pantalla de A24 para dar su versión. En ese sentido, se refirió a la salida de su colega y lo hizo con duros términos.

“Todo el mundo en los portales y en las redes sociales está hablando de que, anoche, Viviana Canosa renunció a A24. Hay un tema dando vueltas sobre libertad de expresión y hubiera sido raro entrar acá a cubrir a Martín Candalaft sin decir absolutamente nada. Soy un periodista que tiene, no sé si trayectoria, pero por lo menos, algunos años en este juego”, comenzó Zunino.

"Me consta personalmente que se nos sugirió desde la dirección de contenidos de A24 que no cae bien en la empresa publicar escraches. Y así fue que en esta semana, que hubo muchos escraches, dijimos ‘está bien, si no les cae bien no lo vamos a publicar’, porque la noción es que puede generar y reproducir la violencia", señaló.

Y luego, amplió: "¿Dónde está escrito que una empresa dueña de un medio no puede decirle a sus periodistas ‘yo, como dueño, quiero que tales cosas no se publiquen en mi señal’? Y no hablo de Daniel Vila. Hablo de él, de Daniel Hadad, de Jorge Fontevecchia, de Héctor Magnetto. Otra cosa es si eso se convierte en un ‘esto es lo que tenes que publicar todo el tiempo’, cosa que les doy fe y ustedes son libres de creer lo que quieran, en esta señal no sucede”.

Finalmente, Edi Zunino se refirió directamente a Viviana Canosa y disparó: “A las autoridades del canal si tengo algo para decirles sobre el tema Canosa y espero no tener que volver a hablar de esta cuestión: cría cuervos y te comerán los ojos”.