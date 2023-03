Cuando en el mundo hay algun accidente aéreo inmediatamente las pautas de las aerolíneas se suspenden al menos hasta que pase lo peor de la noticia.

En este caso Edesur ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias ya que no sólo no puede garantizar el servicio sino que además está siendo señalado como responsable de abandono de personas.

Pero al parecer las prioridades de la compañía no pasan por invertir y mejorar el servicio sino que lo importante es que desde algunos canales cubran sus errores por lo que el dinero par ala pauta no se retrasa ni un día.