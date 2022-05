Al parecer el director de comunicación de los libertarios desconoce si la estilista que asesora la imagen del diputado cobra o no un sueldo de la legislatura.

Lo único que pudo confirmar el hombre es que Lilia no es la "peluquera" sino la asesora de imagen, pero no le consta si cobra o no. Lo que resulta un tanto difícil de creer.

Lo que también cuesta creer es que justamente Javier Milei, tenga una asesora de imagen.