Dos de los referentes de la derecha más recalcitrante compiten en el horario. Baby Etchecopar desde América24 y Canosa desde la pantalla de LN+.

Por el momento Canosa le gana en el rating a Baby, claramente por el apoyo que tiene el canal de Macri en cuanto a difusión y porque el programa de Canosa se trata bàsicamente de mostrarla a ella indignada y tratando de indignar aún más a la gente.

El de Baby no difiere mucho y ambos están apuntados al mismo público pero se ve que a Etchecopar no le gusta perder contra Canosa y no tiene empacho de burlarse de una situación que, de ser cierta, no tiene nada de graciosa.