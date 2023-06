A pesar de que está claro que Jorge Macri no cumple con los requisitos mínimos para ser Jefe de Gobierno porteño, parece que la idea de no judicializar la política excede los límites de la ley.

Y es que el primo de Macri no vive en la Ciudad y mucho menos lo hizo durante los últimos 5 años por lo que no podría presentarse. Claramente desde Juntos por el Cambio hicieron la vista gorda a la hora de ungirlo como candidato y el peronismo no quiso judicializar el tema.

Por suerte hay diputados como Gabriel Solano y Vanina Biasi que hicieron lo que había que hacer aunque nadie espera que la Justicia contradiga el deseo de su amigo Mauricio.