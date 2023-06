El primo del ex Presidente Mauricio Macri finalmente firmó la oficialización de su candidatura en un distrito en el que no vive y prácticamente no conoce. Pero esta vez la Justicia no puso palos en la rueda como hizo en las provincias peronistas y dejó correr esta fraudulenta candidatura.

Jorge Macri es ahora candidato a Jefe de gobierno porteño y salvo que un Martín Lousteau finalmente pise más fuerte que el primo de Macri, es muy probable que sea el candidato para las elecciones de octubre.

Pero las redes le recuerdan que está flojo de papeles.