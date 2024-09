De entrada nomás Diego Valenzuela tuvo que aclarar que no era de La Libertad Avanza aunque con sus palabras demostrara lo contrario.

El intendente de Tres de Febrero utilizó la vieja idea de que hay un plan de desestabilización contra el gobierno sin dar un sólo dato desde dónde podría venir ese supuesto plan.

Pero Mirtha Legrand, que no suele guardarse las cosas le contestó que los alimentos no pueden costar lo que están costando, que la venta de carne bajó muchísimo y puso el énfasis en la imagen de los trabajadores caminando sobre las vías por no poder pagar el boleto para ir a trabajar.

Queda claro que si existe un plan viene desde el propio Gobierno que está desestabilizando la vida diaria de los argentinos.

Diego Valenzuela no pudo más que bajar la cabeza y reconocer: “Tenés razón”.