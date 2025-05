Tras los polémicos y discriminatorios dichos de Grabiel Anello contra Juan Román Riquelme, y luego de la respuesta que realizó el presidente de Boca en C5N, en las redes apareció un mensaje que dejó expuesto al comunicador de Radio Mitre.

Se trata de la propia hija de Anello, identificada en las redes con el nombre de @Kiaanello. Su posteo publicado en la red ‘X’, provocó una ola de solidaridad a favor de la joven.

“Te sobra calle, te sobran huevos? Jajaja decime en dónde los dejaste, querido padre. Porque para pasar una cuota, para hacerte cargo de lo que te correspondía o para pagar la deuda que tenés no apareces ni en los diarios. No me jodas, Gabriel”, publicó la hija de Anello.

Los comentarios y las reacciones de los usuarios de ‘X’: