Ante un Luis Novaresio impertérrito y que no sólo no reaccionó sino que hasta la consideró “una mujer muy inteligente”, la dirigente de La Libertad Avanza hizo un comentario cargado de discriminación y desprecio para referirse al matrimonio igualitario, reforzando la 'boutade' del mercado de órganos.

“Como liberal estoy de acuerdo con el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario. Déjame exagerar: si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos”.

Hace trece años de que se sancionó la Ley de Matrimonio Igualitario convirtiendo a la Argentina en el primer país de América Latina en reconocer este derecho a parejas del mismo género.

Pero para los libertarios en este punto la libertad no avanza, retrocede.