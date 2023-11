En la recta final de la campaña y camino al balotaje, Sergio Massa publicó un fuerte video en sus redes sociales para volver a remarcar su postura frente a la polémica propuesta libertaria sobre la venta de órganos.

Lo hizo luego de las declaraciones de Diana Mondino, vocera de La Libertad Avanza. De esa manera el candidtato de Unión por la Patria volvió a rechazar la iniciativa de Javier Milei de legalizar la venta de órganos, postura que -a falta de menos de tres semanas para el balotaje- aún sostiene.

"Yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más. La vida no tiene precio", posteó el candidato Sergio Massa en su cuenta de red social X.

Su publicación fue acompañada por un fuerte video que denuncia el plan macabro de los libertarios, a partir de una entrevista radial a Javier Milei donde el actual diputado consideró que la venta de órganos “es un mercado más”, y también repite las últimas declaraciones de Diana Mondino, quien opinó que "el mercado de órganos es fantástico".