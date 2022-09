Una mujer de apellido Díaz, de la que no trascendió su nombre de pila es la tercera detenida de la banda conocida por la prensa como “los copitos” lo que no hace más que reforzar la idea de que no se trataba de un loco suelto sino de una organización criminal que tenía como objetivo asesinar a Cristina.

El secreto de sumario continúa por lo que no se descarta que en las próximas horas se realicen más allanamientos y hasta se pueda detener a algún otro participante de la banda.

La investigación llegó a Díaz gracias a los audios que se pudieron rescatar del teléfono de Brenda Uliarte y aún se investiga si esta mujer tuvo participación sólo el día del atentado o si también participó de la inteligencia previa o alguno de los intentos anteriores.