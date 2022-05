Gregorio Dalbón, el abogado del presidente Alberto Fernández, explicó por qué el mandatario estuvo en un despacho mientras se realizaba la audiencia conciliatoria con la referente del PRO Patricia Bullrich por la causa por difamación hacia el Gobierno en relación a la compra de vacunas contra el Covid-19 de Pfizer.

“Ya sabíamos que no había posibilidad de retractación. Por tal motivo, preservé al Presidente. Las partes se juntan cuando hay posibilidades de acuerdo. Como ayer a la noche (en un programa) dijo que no iba a retractarse, pedimos si por favor podía estar en un despacho para no mezclarse con Bullrich”, aseguró en C5N.

Dalbón tildó a Bullrich de “provocadora” e indicó que ellos “seguirán en Tribunales”, mientras que ella en “LN+ y en TN”, ya que esa “es la forma que tienen ellos de hacer justica: a través de los medios de comunicación, de jueces timoratos o gerontes que se van a ir jubilando”.

Fernández había demandado a la mujer por $100 millones luego que esta acusara al Gobierno de tratar de obtener un retorno para promover la llegada a la Argentina de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer.

Los dichos de Bullrich fueron desmentidos por el propio laboratorio a través de un comunicado de prensa, primero, y por medio de sus representantes en una audiencia pública desarrollada en el Congreso de la Nación después.

El Ejecutivo consideró que los dichos de Bullrich revestían "hechos de gravedad institucional", porque implicaban sembrar sospechas en las entonces ya complicadas negociaciones para conseguir vacunas contra el coronavirus, en medio de una pandemia.