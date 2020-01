El falso abogado detenido por espionaje ilegal Marcelo D’Alessio aseguró este sábado que si habla, "se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchnerismo" y contra la ex presidenta Cristina Fernández.





"Si yo hablo, se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchnerismo, más las causas que tiene la ex presidenta", sostuvo en diálogo con Radio 10 quien se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

En declaraciones al programa Secreto de Sumario, detenido por la causa que investiga una presunta red de espionaje ilegal y extorsión, le pidió al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla que le conceda la prisión domiciliaria.

"Le estoy pidiendo que me ponga una tobillera y que pueda estar esta semana en mi casa con mis hijos, porque no doy más. Tengo mucho para aportar, no sólo en mi causa", añadió.