"A las 19.50 aterrizamos en Aeroparque y el celu me devuelve más de 30 mensajes de compañeros y compañeras que con alegría me trasmiten el triunfo de la coalición Pacto Histórico en el ballotage en Colombia", publicó Cristina en su cuenta de Twitter celebrando las buenas noticas que llegaban de los comicios colombianos.

Allí contó cómo fue la charla que tuvo con Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia: "Pido que me comuniquen y casi al instante escucho su voz: Hola presidente. Aquí Gustavo Petro, Cristina (juro que hace 10 años me decían esto y no lo creía) Se lo dije y se rio, estaba emocionado, yo también".

"'Ahora a construir la paz', me dijo. Tiene razón, hay que suturar las heridas de tanta tragedia. ¡Salud al Pueblo Colombiano y a su Presidente!", celebró con énfasis la vicepresidenta, que este domingo llegó a Buenos Aires debido a que el lunes dará un discurso, en el marco del Día de la Bandera, en un acto de la CTA en Avellaneda.