"Otra vez estamos abriendo una tercer sala de internación para pacientes Covid en el @HospGarrahan, pasamos de 15 internados el 20 de diciembre a 55 menores internados en el día de hoy", afirmó Trotta a través de su cuenta de Twitter.

Luego, en diálogo con Télam detalló que "el 20 de diciembre teníamos una sala de internación, el 27 abrimos otra y hoy otra, con una capacidad de entre 8 y 10 camas".

Por el aumento de contagios, el médico afirmó que reforzaron la recomendación de vacunar y sostener las medidas de cuidado como el uso correcto del barbijo, distanciamiento y evitar reuniones numerosas de personas, además de ventilar los ambientes.

El pediatra afirmó que "el 60% no está vacunado" de quienes ingresaron a la institución, lo que atribuyó a que algunos son menores de 3 años (población en la que la vacuna no fue autorizada), otros "tienen enfermedades complejas y no se recomienda la vacunación porque compromete su sistema inmunológico" y algunos "porque los padres así lo decidieron".

Además, aclaró que los pacientes internados tienen comorbilidades o enfermedades previas graves neurológicas, cardiovasculares y oncológicas.

"Presentan cuadros clínicos leves con fiebre y cefalea, algunos con PCR positivo y otros en espera", añadió.

Si bien los casos "no están siendo graves", Trotta explicó que los pacientes con comorbilidades "pueden pasar a ser graves en cualquier momento".