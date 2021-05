El mecanismo está aceitado, ya no se necesita demasiado para hacer funcionar el andamiaje de fakes news que se repiten constantemente y que los espectadores de TN consumen con avidez.

Uno no sabe si saben que les dan noticias falsas y no les importa porque lo que quieren no es informarse sino indignarse, o realmente son tan amantes del complot que creen que todo es verdad y en realidad hay un poder atrás que trata de impedirlo y gracias a TN se enteran de la realidad. SI, hay gente con tal grado de ingenuidad.

Franco Mercuriale se esfuerza, eso no se le puede negar. Pone el tono adecuado de indignación republicana para castigar a Boudou por una noticia que surgió de las entrañas del periodismo de guerra, y horas después de la desmentida sigue con la cantinela.