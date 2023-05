“Han aparecido notas de prensa absolutamente machistas, misóginas y agresivas con respecto a las mujeres que ejercemos algún cargo en la política o que participamos del debate político", señaló Gabriela Cerruti en su conferencia de prensa en referencia a las crónicas sobre su participación en la cumbre presidencial en Brasil.

Perfil publicó una vergonzosa nota según la cual Cerruti habría protagonizado un clima de conflictos, celos y peleas, intolerable para el resto de la delegación.

Incluso se cuenta un supuesto enfrentamiento con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, durante la gira presidencial por Brasil.

Cerruti no se quedó callada y le respondió al artículo: “Hemos visto cómo se ha comparado a Cecilia Moreau con una enfermedad mortal, cómo se ha descalificado a Tolosa Paz por ser ‘madame de’, o ‘la mujer de’. Hemos visto cómo he tenido que explicar, algo que no voy a hacer de nuevo, por qué en una reunión de cuatro horas muy importante entre Argentina y Brasil, entre 14 varones, yo estaba con un traje rojo, éste traje rojo... Tuve que explicar que estaba de rojo no para seducir al presidente de Brasil, sino porque me gusta el rojo”.