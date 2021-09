En un acto de cierre en Pilar donde Elisa Carrió era la figura convocante, la exdiputada quiso tirarle algunas flores a Macri pero terminó haciendo todo lo contrario.

Primero al asegurar que Mauricio era el más honesto pero que cuando le traían algun delincuente: "Él entregó mucho para ser Presidente. Él tenía la intención clara y la voluntad y por ahí le traían tipos y yo le decía ese es un delincuente, es un delincuente, a veces me hacía caso, otras no", sentenció Carrio, reconociendo que Macri aceptaba delincuentes en el gobierno, al menos desde su particular punto de vista.

Pero además Carrió contó algo hasta ahora desconocido y que es que tuvieron que frenar tres golpes internos durante los 4 años de gobierno de Macri, revelación que tal vez no es la mejor para mostrar unidad de cara a las elecciones.