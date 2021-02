Carla Vizzotti on Twitter

"Quiero contarles que me realice un hisopado como parte del procedimiento requerido para ingresar al Congreso el próximo 1 de marzo y me informaron el resultado positivo. Por lo tanto, voy a estar aislada en los próximos días, siguiendo el protocolo establecido", explicó en un tuit Carla Vizzotti.



Y en un segundo, escribió que "a pandemia no pasó, sigamos cumpliendo con las pautas de cuidado", al tiempo que adjuntó la web del gobierno sobre coronavirus.

La ministra de Salud se contagió de coronavirus y fue aislada, cumpliendo con el protocolo establecido, informaron fuentes oficiales.