Ayer, el ministro Luis Caputo se hizo el picante con Cristina Kirchner en redes y ella lo fulminó con un archivo demoledor: "Endeudador, violento y misógino".

Fue después de que la expresidenta cuestionara al gobierno de Milei por el mal manejo del fuego en la provincia de Córdoba y trazara un paralelismo con la deuda externa.

Este martes, el Ministro de Hacienda la siguió. Escribió en sus redes: “Toda la deuda de los últimos 20 años la generaste vos, guiada por el primate que tuviste de ministro de economía. Primero heredaste 2 puntos de superávit fiscal y los convertiste en 7 de déficit. Luego Macri te dejó casi equilibrio primario y lo volviste a llevar a 5 puntos de déficit. Tenía razón tu marido cuando decía que no sabías nada de economía. Quedate chillando tranquila que es lo máximo que podés hacer, porque no vas a volver a gobernar nunca más…”.

Y ella volvió a atenderlo.

Y Cristina contestó con este texto y este archivo de Dujovne, el especialista de TN en Economía que luego fue ministro de Mauricio Macri: “Buen día Sr. Ministro. Espero que hoy esté menos misógino y agresivo que ayer. ¿Vió que tenía razón? No hay que ser mentiroso con los números, sobre todo cuando hay tanto registro y testimonio. Dos más dos es cuatro; y los números de la deuda de la Argentina al 2015 revelaban el desendeudamiento operado en los 12 años anteriores".

“Escuche lo que decía Dujovne, Ministro de Hacienda y colega suyo en el gabinete de su ex jefe, Mauricio Macri, acerca del nivel de endeudamiento que tenía el Estado, las empresas y las familias en Argentina cuando terminamos nuestro gobierno en diciembre del 2015. ¿Sabe qué pasa con el decreto que publicaron ayer y les da patente de corso para reestructurar la deuda sin pasar por el Congreso?”



"No queremos que vuelvan a empapelar a los argentinos con títulos de deuda por montos y tasas de interés impagables, como hizo Sturzenegger en 2001 con el Megacanje que terminó en default. Y Ministro… si está fracasando otra vez (sería difícil tener un resultado diferente con las mismas políticas)… hágase cargo y no se enoje con nosotros”.

Contundente.