Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo a la tensión contra los trabajadores y sus sindicatos al reafirmar que el Gobierno descontará el día a los trabajadores que se plieguen al paro.

“Una organización sindical me ha enviado una carta documento indicándome a que me abstenga a llevar adelante el descuento por huelga e intimando a que me retracte. Reafirmo cada palabra: quien no trabaje no va a cobrar”, afirmó el vocero presidencial.

El portavoz del gobierno opinó además que “el derecho a huelga está garantizado y no tiene relación con que se cobre o no”

"Lo que no vamos a hacer es que los argentinos paguen que un empleado estatal no vaya a trabajar", según su mirada.

"De manera personal no voy a hacer ningún descuento, soy el vocero presidencial, así que les ruego que se asesoren como corresponde cuando me manden una cara documento", azuzó.

Como no podía ser de otra manera, en las redes reaccionaron contra la amenaza del vocero a los trabajadores: