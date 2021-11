El informe realizado en la morgue de Lomas de Zamora al cuerpo de Alejandro Martínez es lo que al ministro de Seguridad Sergio Berni no le cierra. No le cierra que diga que el fallecimiento se dio por asfixia mecánica y no haya lesiones en el cuello.

Y como conoce bien cómo se juegan estas cosas, no quiere volver a pasar por el mal trago de que le planten un muerto.

Pero al mismo tiempo es cuidadoso y sabe que el espacio que representa no tolera los abusos policiales y despejó cualquier posibilidad de no ir a fondo en la investigación y castigo de los responsables.

A los 35 años, Alejandro Martínez murió en una comisaría de San Clemente del Tuyú. Y por el hecho hay nueve policías detenidos por orden del fiscal Pablo Gamaleri, de la UFI N°11 descentralizada de La Costa.

Martinez fue detenido, acusado de provocar daños en el Gran Hotel Fontainebleau, ubicado sobre la Calle 3 y avenida Costanera y murió dentro de la seccional.