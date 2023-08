Axel Kicillof todavía está buscando las 65 escuelas que supuestamente inauguró María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y los 3000 jardines de infantes prometidos por MAcri a cambio del Futbol para Todos.

Nada de eso se hizo realmente y Vidal hasta cerró escuelas lo que hace, una vez mas, que las comparaciones sean odiosas.

Lo peor de todo es que la señora que dijo públicamente que no construiría más hospitales ni universidades porque los pobres no llegaban a la universidad y que se dio el lujo de cerrar escuelas como si no fueran necesarias, sigue hablando y opinando de la actual gestión como si la suya no hubiera sido una vergüenza.