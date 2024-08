Alfredo Leuco dijo en su editorial que quería que a Javier Milei le fuera bien, pero no por el bien del país y sus ciudadanos, no para que termine con el hambre y la inflación, no para que la Argentina sea un país digno sino para conseguir el principal objetivo en su vida: destruir al kirchnerismo.

Tal vez Alfredo se puso nervioso cuando vio la gran cantidad de gente que se acercó espontáneamente a brindarle su apoyo a Cristina Kirchner luego de que testificara en la causa por el intento de magnicidio y redobló la apuesta.

El tema es que el odio visceral de Leuco con el kirchnerismo lo hace decir pavadas como calificar a un partido político de la democracia como un cáncer.