En una breve entrevista, el Presidente se refirió a cómo será el orden de vacunación. La primera será "la rusa", según indicó el mandatario en una nota íntima con el periodista Mauro Federico.

"A partir de marzo vamos a seguir recibiendo vacunas. La primera es la rusa. La vacuna será gratuita pero no va a ser obligatoria. Con esto no nos vamos a garantizar que no haya contagios, pero que los contagios no sean mortales", explicó Alberto.

Sobre sus deseos para el 2021, el jefe de Estado dijo que espera "un buen año". "Que se empiece a hacer realidad vivir mejor. Fue un año duro, hasta se nos murió Diego. Va a ser un buen año económico y vamos a seguir creciendo", auguró.