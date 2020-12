"Para nosotros es el proyecto político regional más importante", dijo Alberto Fernández al participar de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y de los Estados Asociados, durante la cual la Argentina recibió la presidencia pro témpore del bloque regional de manos del uruguayo Luis Lacalle Pou para ejercerla durante el primer semestre de 2021.

Y bregó para que el bloque se convierta en "la nave insignia del desarrollo sustentable, la innovación tecnológica y la inclusión social" y no se "cierre al mundo de una manera anacrónica".



"Necesitamos más y mejor Mercosur", apuntó Alberto.



Fernández ofreció su mensaje desde la residencia presidencial de Olivos, en el marco de la cumbre que se realiza en forma virtual debido a las restricciones impuestas por la pandemia.



"Me hago cargo en un momento difícil pero con mucho entusiasmo. En memoria del querido Tabaré Vázquez asumo la función que me asignan con todo el compromiso y el amor que siento por este continente", expresó el jefe de Estado, al recordar al recientemente fallecido expresidente de Uruguay.



En su discurso previo a asumir, el Presidente agradeció a su par Lacalle Pou por el "éxito" en los "esfuerzos realizados por su gobierno para llevar adelante la agenda del Mercosur en esta emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19".



Ante la presencia de sus pares de Uruguay; de Paraguay, Mario Abdo Benítez, de Brasil, Jair Bolsonaro; de Bolivia, Luis Arce; y de Chile, Sebastián Piñera, Fernández llamó a diseñar "acciones que contribuyan a una recuperación económica" de la región.



"Argentina apuesta a la región como clave del desarrollo humano regional, El Mercosur es el proyecto político regional más importante para nuestro país. Es una política de Estado", dejó en claro el jefe de Estado y compartió el "sueño de un Mercosur distinto, convertido en nave insignia del desarrollo sustentable, la innovación tecnológica y la inclusión social".



"Superar esta pandemia -aseguró- supone que construyamos continentalismo solidario, entendiendo -como suele decir el Papa Francisco- que en ningún lugar del mundo, tampoco en América Latina, nadie se salva solo".



Acompañado en la disertación por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el canciller Felipe Solá, el Presidente sostuvo que "no necesitamos menos Mercosur, necesitamos más y mejor Mercosur" y eso "implica construir un eco Mercosur" para diseñar un "modelo regional bajo en carbono y sustentable".