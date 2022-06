En 'on' y frente a los perioditas, que este martes celebran su día, Alberto Fernández habló por primera vez sobre la salida de Matías Kulfas del Gabinete.

“No me gustan los OFF, las cosas dichas en secreto. Cuando un funcionario habla tiene que hablar públicamente. No me gustó lo que hizo Matías. Lo que piensa Matías, es lo que piensa él, no comparto lo que piensa Matías”, expresó el Presidente durante el brindis por el Día del Periodista en la Casa Rosada.

Lo que piensa Matías es lo que piensa Matías. Definitivamente, no comparto lo que piensa en ese punto”, indicó el Presidente sobre la denuncia que realizó en off el exfuncionario sobre una licitación hecha a medida de Techint en la obra por el gasoducto Néstor Kirchner.

En este sentido, Fernández aclaró que “no es juez” y que la denuncia la tiene un magistrado y que "él resolverá lo que tenga que hacer”.