Este viernes, el presidente saliente Alberto Fernández brindó su último mensaje antes de la asunción de Javier Milei del domingo. “Me voy con la tranquilidad de haber puesto todo. Nada de lo que logramos lo hubiéramos podido lograr sin el apoyo de cada uno de ustedes”, dijo en Cadena nacional el mandatario.

Fue tras finalizar sus actividades como Jefe de Estado, que incluyeron un viaje internacional realizado ayer en el marco de la cumbre del Mercosur que se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil. "Argentina es un país mucho mejor que hace cuatro años: con más trabajo, más obras de infraestructura construidas, más viviendas, más industria, más universidades, más derechos para las mujeres y disidencias, más desarrollo de ciencia y tecnología", destacó Fernández.

Y advirtió que “no es razonable pensar en un ajuste que detenga nuestra producción y restrinja el empleo y el consumo". Antes había señalado que el año próximo ingresarán al país unos 35.000 millones de dólares por "exportaciones agrícolas, ganaderas, de gas y de litio". Además, el jefe de Estado destacó que "gracias al gasoducto que construimos, dejaremos de gastar 5 mil millones de dólares para importar gas licuado" y sostuvo que "de aquí hasta el 2030 las estimaciones marcan que las exportaciones sumadas de bienes y servicios crecerán el 80%".

"Debemos cuidar que bajo el argumento de querer resolver el problema fiscal no se vulneren los derechos de los que trabajan ni se frustren las aspiraciones de los que invierten y producen", advirtió Fernández. El Presidente reconoció, por otra parte, que "no se alcanzaron los objetivos" propuestos en lo relativo al "fortalecimiento del ingreso, la lucha contra la inflación y la disminución de la pobreza", y consideró que “las circunstancias y el contexto no acompañaron”.

El discurso completo

Fernández evaluó que el nuevo gobierno encabezado por Javier Milei "encontrará un país más federal, más justo, más potente, con enormes posibilidades de avanzar en el camino marcado". Agradeció a todo su equipo de trabajo a nivel nacional, provincial y municipal, aseguró que se actuó “de buena fe y honradamente”: Y concluyó: "Como siempre nos marcaba Néstor (Kirchner), como siempre creyó Cristina (Fernández de Kirchner), estoy convencido de que hacemos política para poder transformar la Patria. Mi reconocimiento también a ellos".

Alberto Fernández se va a vivir a España

Tal contó en una entrevista al diario El País de España, el presidente saliente dijo: “Tengo algunas propuestas para irme a España a volver a dar clases. Me parece que está bien que tome distancia. Felipe González decía que los expresidentes somos floreros chinos, porque somos valiosos pero no saben adónde meternos. Hay que dejar que el que llega pueda trabajar sin tener eso que uno tuvo desde el primer día, que fue el acoso permanente de no dejarnos hacer”.